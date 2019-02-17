На Кубі зросла кількість жертв січневого торнадо

Померла жінка, травмована в результаті стихії

На Кубе число жертв торнадо, пронесшегося в Гаване 28 января, возросло до семи. Об этом сообщили в Минздраве Кубы, передает РБК-Украина со ссылкой на местный портал Nuevo Herald.

Как сообщили в министерстве, скончалась 41-летняя женщина, травмированная в результате стихии. Ей были сделаны две операции, однако она скончалась 14 февраля.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Отмечается, что в больницах остаются еще восемь человек. Общее число пострадавших - около 200 человек.

28 января на Гавану (Куба) обрушился торнадо, в результате которого, по данным на тот момент погибли 4 человека, 195 пострадали. Ущерб был нанесен 1238 жилым, хозяйственным постройкам и социальным объектам, из них 124 разрушены полностью и 225 - частично.

Напомним, в декабре 2018 из-за торнадо в американском штате Иллинойс пострадал по меньшей мере 21 человек. Стихия полностью или частично разрушила более 100 домов.