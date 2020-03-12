На Кубі підтвердили перші випадки коронавірусу

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Хворобу виявили в італійських туристів

Влада Куби офіційно підтвердила виявлення перших трьох випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Miami Herald.

У середу місцеві ЗМІ поширили інформацію про те, що у трьох італійських туристів було виявлено зараження коронавірусом. Це були перші випадки зараження COVID-19 на території Куби.

У кубинському Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що хворі туристи прибули на територію країни 9 березня та зупинилися в готелі міста Трінідад. З ними був ще один турист, однак його результат тесту на коронавірус був негативним.

Наразі всі заражені коронавірусом туристи перебувають в ізоляції в інституті тропічної медицини в Гавані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 12 березня коронавірусом заразилися понад 126 тисяч людей у 123 країнах світу. Найбільше випадків за межами Китаю зафіксовано в Італії - 12 462. Жертвами коронавірусу у світі стали вже 4624 осіб.

Як писало РБК-Україна, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останнього разу пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах "свинячого" грипу.