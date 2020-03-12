ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Кубі підтвердили перші випадки коронавірусу

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 09:34
На Кубі підтвердили перші випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (pexels com)

Хворобу виявили в італійських туристів

Влада Куби офіційно підтвердила виявлення перших трьох випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Miami Herald.

У середу місцеві ЗМІ поширили інформацію про те, що у трьох італійських туристів було виявлено зараження коронавірусом. Це були перші випадки зараження COVID-19 на території Куби.

У кубинському Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що хворі туристи прибули на територію країни 9 березня та зупинилися в готелі міста Трінідад. З ними був ще один турист, однак його результат тесту на коронавірус був негативним.

Наразі всі заражені коронавірусом туристи перебувають в ізоляції в інституті тропічної медицини в Гавані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 12 березня коронавірусом заразилися понад 126 тисяч людей у 123 країнах світу. Найбільше випадків за межами Китаю зафіксовано в Італії - 12 462. Жертвами коронавірусу у світі стали вже 4624 осіб.

Як писало РБК-Україна, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останнього разу пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах "свинячого" грипу.

Канада виділить 750 млн доларів на боротьбу з коронавірусом Карантин в Україні: ситуація в областях
Новини України КубаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся