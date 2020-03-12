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На Кубе подтвердили первые случаи коронавируса

Новости » Общество     12.03.2020 - 09:34
На Кубе подтвердили первые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (pexels com)

Болезнь обнаружили в итальянских туристов

Власти Кубы официально подтвердили обнаружение первых трех случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Miami Herald.

В среду местные СМИ распространили информацию о том, что в трех итальянских туристов было выявлено заражение коронавирусом. Это были первые случаи заражения COVID-19 на территории Кубы.

В кубинском Министерстве здравоохранения отметили, что больные туристы прибыли на территорию страны 9 марта и остановились в отеле города Тринидад. С ними был еще один турист, однако его результат теста на коронавирус был отрицательным.

Сейчас все зараженные коронавирусом туристы находятся в изоляции в институте тропической медицины в Гаване.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 12 марта коронавирусом заразились более 126 тысяч человек в 123 странах мира. Больше всего случаев за пределами Китая зафиксировано в Италии - 12 462. Жертвами коронавируса в мире стали уже 4624 человек.

Как писало РБК-Украина, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз пандемия в мире объявлялась в 2009 году, когда была зафиксирована вспышка "свиного" гриппа.

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