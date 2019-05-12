На Кубі обмежать продаж продуктів та засобів гігієни

Влада Куби ухвалила низку заходів із регулювання торгівлі для "справедливого розподілу продуктів". Про це заявила глава Міністерства внутрішньої торгівлі Бетсі Діас Веласкес, передає РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.

Веласкес уточнила, що серед продуктів харчування, продаж яких буде регулюватися на роздрібному ринку - ковбаса, горох, рис, боби, яйця і курка.

Також упроваджено обмеження щодо засобів гігієни – мила, зубної пасти і рідких миючих засобів.

Міністр заявила, що такі заходи запроваджені через "посилення економічної і фінансової блокади".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять санкції "високого рівня" проти Куби через участь кубинських правоохоронних органів у сутичках у Венесуелі.

"Якщо кубинські військові і поліцейські не припинять військову та інші операції з повалення конституційного ладу у Венесуелі, то будуть упроваджені санкції найвищого рівня проти острова Куба", - заявив Трамп.