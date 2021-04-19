На Кубі назвали ім'я наступника Рауля Кастро
Чинний президент Куби Мігель Діас-Канель змінить Рауля Кастро на посту генерального секретаря Компартії країни. Три роки тому Діас-Канель змінив Кастро на посту глави держави.http://www.bbc.com/news/world-latin-america-56802129
Про це повідомляє агентство BBC News.
Видання зазначає, що призначення Мігеля Діас-канело керівником Комуністичної партії Куби означає перехід влади в країні від братів Кастро вперше після революції 1959 року.
Старший брат Рауля Кастро, відомий кубинський революціонер і політичний діяч Фідель Кастро прийшов до влади в 1959 році. За станом здоров'я в 2006 році він передав виконання обов'язків на всіх своїх посадах свого соратника і братові Раулю.
У 2011 році Рауль Кастро був офіційно обраний першим секретарем ЦК Комуністичної партії Куби, а потім, в 2016-м, переобраний на другий термін. У 2018 році він пішов з постів голови Держради і ради міністрів Куби, залишившись при цьому лідером компартії країни. Раніше він заявляв про намір піти і з цього поста в 2021-м.
Нагадаємо, в п'ятницю, 16 квітня, Рауль Кастро на VIII з'їзді Компартії Куби оголосив про свій відхід з поста першого секретаря ЦК партії Куби. 89-річний політик заявив, що передає керівництво групі молодих прихильників. Спочатку передбачалося, що його наступником на цій посаді стане чинний президент країни Мігель Діас-Канель.
Нагадаємо, в жовтні 2019 го Національна асамблея народної влади Куби (парламент) вперше з 1976 року вибрала президентом країни Мігеля Діас-канело Бермудеса. Він став першим президентом країни після відтворення цього поста, який був замінений на пост голови Державної ради в 1976 році.
Також повідомлялося, що США продовжать вести політику санкцій проти Куби в зв'язку з серйозними порушеннями Гаваною прав людини.