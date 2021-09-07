На Кубі розпочали вакцинацію дітей від 2 років

Куба стала першою країною в світі, в якій почалася імунізація від коронавірусу дітей у віці від 2 років. Їх щепитимуть вакцинами власної розробки, які не визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP .

Відзначається, що Куба завершила клінічні випробування двох своїх вакцин Abdala і Soberana серед неповнолітніх. Минулого тижня країна вже почала робити щеплення дітям у віці 12 років і підліткам.

Куба прагне щепити всіх дітей, перш ніж знову відкривати школи, закриті з березня 2020 року.

Кубинські вакцини не пройшли міжнародну наукову експертну оцінку і не визнані ВООЗ. Препарати засновані на технології рекомбінантних білків - тієї ж, що використовується в Novavax в США і Sanofi у Франції, також очікують схвалення ВООЗ.

Слід додати, що Китай, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Венесуела оголосили, що також планують вакцинувати дітей молодшого віку.