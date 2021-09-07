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У Чилі дозволили використовувати вакцину CoronaVac для дітей від 6 років

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Чилі, Вівторок 07 вересня 2021 01:50
У Чилі дозволили використовувати вакцину CoronaVac для дітей від 6 років Фото: у Чилі дозволили використовувати вакцину CoronaVac для дітей від 6 років (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Чилі дозволили використовувати вакцину CoronaVac для дітей від 6 років. Вакцину від COVID-19, вироблену китайською компанією Sinovac Biotech Ltd (SVA.O), схвалив чилійський регулятор охорони здоров'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Країна Південної Америки вже схвалила використання вакцини Pfizer Inc/BioNTech для дітей старше 12 років, причому 654 053 людини отримали хоча б одну дозу з травня.

CoronaVac від компанії Sinovac стала основою кампанії вакцинації в Чилі, в результаті якої понад 13 млн з 19 млн жителів країни були повністю щеплені, а всього зроблено 19,490 млн доз CoronaVac.

"Це чудова новина для дітей шкільного віку та тих, хто не був включений до попередніх планів вакцинації", - сказав міністр охорони здоров'я Енріке Паріс.

П'ятеро експертів експертної комісії, скликаної Інститутом громадського здоров'я (ISP), проголосували за застосування вакцинації дітям старше 6 років.

Протягом останніх тижнів в Чилі спостерігається помітне падіння інфекцій, в понеділок було зареєстровано лише 435 нових випадків. Всього зафіксовано 1,6 мільйона підтверджених випадків COVID-19 і 37 108 смертей.

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Чили Вакцина CoronaVac
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