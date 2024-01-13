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На Кубань упала российская ракета, власти перекрыли дорогу

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

На российскую Кубань упала ракета вооруженных сил РФ. В связи с этим местные власти перекрыли дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Власти перекрыли часть трассы, где была обнаружена российская рокета. 

Глава Павловского района Роман Парахин заявил, что участок временно перекрыт "в связи со специальными мероприятиями, которые проводят правоохранительные органы". При этом он больше информации не предоставил.

"Хлопки" в России

Напомним, что в российских населенных пунктах в разных областях регулярно происходят разные взрывы. Чаще всего это происходит в приграничных регионах.

Так, с 30 декабря россияне постоянно жалуются на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января обстрелы якобы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляли о якобы сбитых ракетах. 3 января, в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а губернатор заявил, что "ситуация напряжена".

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