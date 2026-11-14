Куба уже готовится к вторжению США, - президент Диас-Канель

За словами кубинського лідера, посилення оборонної підготовки зумовлене численними заявами американських політиків і представників влади, які, за його твердженням, виступають за військову операцію проти Куби.

"Ми рішуче налаштовані дати відсіч будь-якій спробі іноземної військової агресії проти нашої країни та готуємося до такого розвитку подій", - заявив Діас-Канель під час оборонних заходів у муніципалітеті Бойєрос.

Він також розповів, що кубинська влада почала використовувати механізми управління, передбачені для воєнного стану, з метою посилення обороноздатності країни в мирний час.

"Саме ці неодноразово повторювані погрози військовою агресією змусили нас активувати структури воєнного часу для роботи в мирний період і розпочати інтенсивну підготовку населення до оборони", - пояснив президент.

Діас-Канель додав, що на острові щотижня організовують загальнонаціональні заходи з оборонної підготовки. До них залучають військових, представників місцевої влади та цивільне населення, які відпрацьовують алгоритми дій у разі початку збройного протистояння.

Крім того, минулого тижня на Кубі провели масштабні стратегічні військові навчання "Монкада-2026".

Окремо кубинський президент заявив, що навіть за нинішніх складних обставин країна не має наміру змінювати соціалістичний напрям розвитку.

"За нинішніх умов ми повинні вимагати, щоб уряд Сполучених Штатів зняв і припинив блокаду нашої країни, припинив колективне покарання кубинського народу, припинив усю цю геноцидну агресію, якій він хоче піддати весь наш народ", - наголосив він.

Також Діас-Канель заперечив, що Куба може становити небезпеку для інших країн, і назвав її мирною державою, яка продовжує демонструвати солідарність попри внутрішні труднощі.

"Куба - мирна країна, країна, яка виявляє солідарність і навіть за таких складних умов, у яких ми живемо, продовжує її демонструвати, а тому не становить загрози національній безпеці жодної країни світу", - підкреслив президент.

Як повідомляє видання Granma, у районі Бойєрос, де розташований міжнародний аеропорт імені Хосе Марті, до оборонної підготовки залучили 36 виробничо-оборонних бригад.

Водночас місцева влада проводить тренування, під час яких відпрацьовують оповіщення та заходи із захисту населення в разі безпосередньої загрози військового вторгнення.