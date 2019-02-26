Куба проголосувала за нову конституцію

Новий основний закон схвалили майже 87% кубинців, що мають право голосу

Жители Кубы на референдуме проголосовали за новую конституцию страны, ее одобрили почти 87 процентов участников голосования. Об этом свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные в понедельник, 25 февраля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Против проголосовали девять процентов.

Явка на референдуме составила 84,4 процента из 7 миллионов 848 тысяч человек, имеющих право голоса.

В новой конституции Кубы будет прописана социалистическая ориентация страны одновременно с открытием местной экономики.

Также, согласно изменениям, президент Кубы сможет занимать свой пост не более десяти лет и впервые с 1976 года вводится должность премьер-министра.

В то же время, Коммунистическая партия остается единственной законной политической силой в стране.

Из новшеств - в конституции появилось понятие частной собственности, а иностранные инвестиции признаны важным фактором экономического роста.

Кубинская оппозиция призывала жителей страны голосовать против проекта документа.

Прежняя редакция конституции Кубы была утверждена в 1976 году.

Напомним, в январе Канада заявила о 14 пострадавших дипломатах из-за акустической атаки в посольстве страны на Кубе, начиная с 2017 года.