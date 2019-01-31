Канада заявила про 14 постраждалих дипломатів на Кубі через акустичні атаки

Фото посольство Канади на Кубі (twitter.com/dw_russian)

Канада вирішила скоротити наполовину кількість своїх дипломатів на Кубі

Канада заяивла про 14 постраждалих дипломатів через акустичні атаки в посольстві країни на Кубі, починаючи з 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після чергового випадку прояву дивних симптомів у дипломата Канада вирішила скоротити чисельність дипломатичного персоналу на Кубі наполовину

Наголошується, що канадські і американські дипломати в Гавані вперше почали скаржитися на запаморочення, головний біль і нудоту навесні 2017 року.

Сполучені Штати вже скоротили кількість співробітників посольства на Кубі з більш ніж 50 до максимум 18 осіб після того, як у більш ніж двох десятків співробітників з'явилися незвичайні захворювання.

"Подальше скорочення (канадського посольства, - ред.) вважається логічною відповіддю", - заявив представник уряду Канади журналістам.

Листопадовий інцидент став першим новим канадським випадком, про який повідомили за кілька місяців, що призвело до рішення про евакуацію персоналу.

Кубинський уряд співпрацює з канадським розслідуванням причин захворювань, які поки не встановлені.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у вересні 2018 року, нейрофізіолог Аллан Фрей, котрий довгий час консультував владу США, припустив, що акустичну атаку на американських дипломатів могла організувати частина кубинського керівництва, що має зв'язки з Російською Федерацією.