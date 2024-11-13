Какую работу в Польше украинцам легче всего найти: данные аналитиков

Отмечается, что у Польши остается большой спрос на неквалифицированную рабочую силу на складах.

Аналитики прогнозируют, что в следующем году вакансии для украинцев будут доступны на складах разного типа, включая одежду, аптечные товары, полиграфию, а также склады с пластиковыми, резиновыми и металлическими деталями.

Такое трудоустройство проще, ведь для него не нужны ни специальные навыки, ни знание польского языка.

Другой особенностью польского рынка труда аналитики отмечают активную модернизацию складов и заводов, благодаря чему уменьшается физическая нагрузка на работников.

Отмечается, что применение новых технологий будет способствовать облегчению условий труда и повышению ее эффективности.

Однако на рынке есть другие предложения.

Украинские беженцы также могут рассмотреть вакансии операторов погрузчика - популярную позицию на складах и производствах.

Отмечается, что средняя заработная плата операторов погрузчика варьируется от 4500 (45000 грн) до 6000 (60000 грн) злотых в месяц.

Также аналитики ожидают, что в следующем году у Польши будет значительный спрос на работников в пищевой промышленности, где они будут заниматься упаковкой и производством продуктов, таких как полуфабрикаты, снеки, оливки и конфеты.

Кроме этого, для украинских специалистов с высоким уровнем квалификации 2025 открывает перспективы в отраслях финансов и продаж.

Сообщается, что польские компании ищут квалифицированных менеджеров по продажам, финансистов и бухгалтеров, владеющих польским языком.

Аналитики отметили, что специалисты в этих областях могут рассчитывать на зарплату от 14 500 (145 000 грн) до 16 500 (165 000 грн) злотых в месяц.