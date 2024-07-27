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Какую информацию должен содержать рецепт на "Доступные лекарства": ответ НСЗУ

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Чтобы получить медикаменты по программе "Доступные лекарства", нужен электронный рецепт от врача.

Рецепт создается в электронной системе здравоохранения и содержит информацию о пациенте. В частности: 

  • фамилия, инициалы и возраст пациента;
  • дата выписывания рецепта;
  • продолжительность курса/срока лечения;
  • наименование учреждения здравоохранения;
  • фамилия и инициалы медицинского работника, который выписывает рецепт;
  • источник финансирования с указанием бюджетной программы, за счет финансирования которой лекарственное средство отпускается пациенту;
  • одно наименование международного непатентованного названия лекарственного средства с указанием количества, а также формы выпуска и дозы;
  • способ применения лекарственного средства с указанием дозы, частоты, времени, условий приема.

Пациент получает СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно сообщить фармацевту при получении лекарств.

В зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, где нет возможности электронной выписки, врач может выдать бумажный рецепт. Этот рецепт действителен в аптеках на этих территориях.

Пациенты без телефона также получают бумажную справку с информацией, аналогичной электронному рецепту, и кодом подтверждения.

В период военного положения на указанных территориях действительны также бумажные рецепты. Они изготовлены печатным способом на рецептурных бланках и содержат ту же информацию, что и электронные рецепты, с подписью и печатью врача.

Ранее сообщалось о том, на какой срок действителен рецепт по программе "Доступные лекарства".

Кроме того, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

К тому же в Минздраве Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.

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НСЗУДоступные лекарстваЕ-рецепт