Какую информацию должен содержать рецепт на "Доступные лекарства": ответ НСЗУ

Рецепт создается в электронной системе здравоохранения и содержит информацию о пациенте. В частности:

фамилия, инициалы и возраст пациента;

дата выписывания рецепта;

продолжительность курса/срока лечения;

наименование учреждения здравоохранения;

фамилия и инициалы медицинского работника, который выписывает рецепт;

источник финансирования с указанием бюджетной программы, за счет финансирования которой лекарственное средство отпускается пациенту;

одно наименование международного непатентованного названия лекарственного средства с указанием количества, а также формы выпуска и дозы;

способ применения лекарственного средства с указанием дозы, частоты, времени, условий приема.

Пациент получает СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно сообщить фармацевту при получении лекарств.

В зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, где нет возможности электронной выписки, врач может выдать бумажный рецепт. Этот рецепт действителен в аптеках на этих территориях.

Пациенты без телефона также получают бумажную справку с информацией, аналогичной электронному рецепту, и кодом подтверждения.

В период военного положения на указанных территориях действительны также бумажные рецепты. Они изготовлены печатным способом на рецептурных бланках и содержат ту же информацию, что и электронные рецепты, с подписью и печатью врача.