Хто, якщо не Джонсон? Bloomberg назвав головних претендентів на посаду прем'єра Британії

Видання повідомляє, що є вісім основних претендентів на пост прем'єра Британії.

Ліз Трас

Фото: Ліз Трас (Getty Images)

Глава МЗС Ліз Трас стала помітною фігурою у відповіді Великобританії на війну Росії в Україні і тепер веде переговори з ЄС про відносини після Brexit. До цього Трас зміцнила свою популярність на посаді міністра міжнародної торгівлі, погоджуючи торговельні угоди з десятками країн.

Надім Захаві

Фото: Надім Захаві (Getty Images)

Працюючи міністром з питань вакцинації Захаві курирував успішне впровадження у Великобританії вакцин проти COVID-19, що принесло йому похвалу і підвищення до міністра освіти у вересні.

Постійна відданість Джонсону робить Захаві непридатним для керівництва партією, проте багато хто вважає його надійною опорою.

Фото: (Getty Images)

Сунак став відомим під час пандемії, коли уряд виділив десятки мільярдів фунтів стерлінгів на допомогу підприємствам і працівникам, що викликало різке зростання його популярності.

Сунак вважається фаворитом на пост наступника Джонсона, що пояснюється тим, що його вважають одним з найбільш відточених виконавців партії Торі, що добре розбирається в деталях політики.

Бен Уоллес

Фото: (Getty Images)

Міністр оборони Бен Уоллес увійшов до парламенту у 2005 році, до цього працюючи в парламенті Шотландії. У 2008 році він отримав визнання за свою роботу в кампанії із забезпечення прозорості витрат членів парламенту. З 2015 року він був молодшим міністром, після призначення Джонсона зайняв пост глави Міноборони.

Саджид Джавід

Фото: Саджид Джавід (Getty Images)

Колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід є ще одним досвідченим членом Кабінету міністрів, який очолював шість урядових департаментів.

Пенні Мордаунт

Фото: Пенні Мордаунт (Getty Images)

Один з найпопулярніших членів парламенту серед членів партії Торі. В даний час Мордаунт є міністром торгівлі. У партії її вважають сильною прихильницею Brexit, що володіє харизмою і хорошими лідерськими якостями.

Джеремі Хант

Фото: Джеремі Хант (Getty Images)

Хант керував Національною службою охорони здоров'я при Девіді Кемероні і Терезі Мей. Він виступав за те, щоб залишитися в Європейському союзі під час референдуму 2016 року.

Тому Тугендхат

Тому Тугендхат очолює парламентський Комітет у закордонних справах. Він вже дав зрозуміти, що братиме участь у будь-якому конкурсі на лідерство.

Вперше обраний у 2015 році, Тугендхат підтримав ідею збереження Великобританії в ЄС, але з того часу каже, що країна повинна рухатися далі. Він регулярно критикує Джонсона і часто висловлюється з питань зовнішньої політики, зокрема, про необхідність зайняти жорстку позицію щодо Китаю.