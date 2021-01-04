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КСУ завтра розгляне питання про відсторонення Тупицького

Київ, Понеділок 04 січня 2021 13:57
КСУ завтра розгляне питання про відсторонення Тупицького
Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На вівторок, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду України. На ньому розглядатиметься питання про відсторонення від посади голови КС Олександра Тупицького.

Про це повідомила представник Верховної ради в КСУ Совгиря Ольга в Facebook.

"За наявною інформацією, на завтра, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного суду, на якому будуть розглядатися питання указу президента України про відсторонення Тупицького А. Н. від посади судді Конституційного суду строком на 2 місяці", - написала вона.

При цьому вона зазначила, що Конституційний суд не має права з власної ініціативи розглядати питання і приймати рішення про конституційність будь-яких актів (у тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів або на спеціальних пленарних засіданнях.

"Питання про конституційність цього указу президента може бути розглянуто Конституційним судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання у порядку, передбаченому Конституцією і законом "Про Конституційний суд України". Рішення про конституційність будь-якого акта, у тому числі і указу президента, може бути прийнято тільки на пленарному засіданні", - зазначила Совгиря.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків голову Конституційного суду України Олександра Тупицького на два місяці.

Раніше повідомлялося, що чолі Конституційного суду України Олександру Тупицкому відправили підозра поштою. Він не з'явився за неї в Офіс генерального прокурора.

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