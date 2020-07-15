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КСУ завтра розгляне конституційність закону про банки

Київ, Середа 15 липня 2020 20:11
КСУ завтра розгляне конституційність закону про банки
Фото: засідання КСУ (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Засідання розпочнеться 16 липня в 10:00

Конституційний суд України призначив на 16 липня розгляд справи про конституційності закону про банках. Конституційне подання подали в КСУ 64 народних депутатів.

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

У своєму конституційному поданні народні депутати оскаржують положення банківського закону, які, на їхню думку, надають перевагу по оскарженню розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу Національному банку, Фонду гарантування вкладів фізосіб і пов'язаними з ними держустановам.

"Крім того, на думку народних депутатів, змінами, внесеними законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний захист позивачів у справах щодо оскарження зазначених розпорядчих актів", - повідомили в КСУ.

Відкрита частина засідання розпочнеться 16 липня в 10:00.

Закон про банки набув чинності наприкінці травня. При цьому документ є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, подання про конституційність закону про банки надійшло в КСУ 11 червня.

При цьому представник президента в КСУ Федір Веніславський вважає, що немає явних підстав називати закон про банки неконституційним.

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