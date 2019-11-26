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КСУ розгляне закон про право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР у середу

Новини » Політика     26.11.2019 - 14:14
КСУ розгляне закон про право Зеленського призначати глав НАБУ і ДБР у середу
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд відбудеться на закритій частині пленарного засідання

Конституційний суд України у середу, 27 листопада, розгляне законопроект №1014 авторства президента Володимира Зеленського про право глави держави призначати глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Так, розгляд відбудеться на закритій частині пленарного засідання суду.

"Початок - після завершення засідання Сенатів… Продовження розгляду справи за конституційним зверненням Верховної ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 106 Конституції України… (реєстр. №1014) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (закрита частина пленарного засідання)", - вказано у порядку денному засідань КСУ.

Нагадаємо, парламент 3 вересня направив на розгляд до КСУ законопроект глави держави, яким пропонується закріпити за Зеленським повноваження по призначенню керівників НАБУ і ДБР. За направлення документа в КСУ проголосували 282 нардепа. Відповідний проект закону Зеленський вніс до парламенту 29 серпня.

Як писало РБК-Україна, законопроект №1014 та ще шість законів авторства президента надійшли на розгляд до КСУ 9 вересня.

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