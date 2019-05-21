КСУ перевірить закон про декомунізацію

Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Перевірити на конституційність закону "Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" просять 46 народних депутатів. Засідання мало початись о 10:00.

РБК-Україна писало, що у 2018 році начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко підписав наказ, який регламентує виконання командирами всіх рівнів управління закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону їх символіки".

Зазначимо, раніше Порошенко підписав закон про вітання "Слава Україні" у Нацполіції та ЗСУ. Він підписав законопроект №9036 про введення військового вітання "Слава Україні!" в Національній поліції та Збройних силах України.

Нагадаємо, 15 травня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав пакет законів про декомунізацію. 21 травня ці закони вступили в силу.

Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.