КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського

Конституційний суд України визнав неконституційними деякі положення судової реформи президента Володимира Зеленського. Про це РБК-Україна сказав представник президента в КСУ Федір Веніславський.

За його словами, ряд положень реформи були скасовані.

"Сьогодні КСУ виніс рішення по судовій реформі Зеленського. Неконституційними визнані ряд положень", - повідомив Веніславський.

Водночас, за даними джерела РБК-Україна в суді, визнано неконституційним, у тому числі, скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ визнав неконституційним конкурс до нового Верховного суду. У оприлюдненому рішенні КСУ також звернув увагу, що перейменування Верховного суду України на Верховний суд не мало проходити без автоматичного переведення суддів. КСУ дійшов висновку, що між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду не було відмінностей.

У результаті суд встановив, що судді Верховного суду України мали продовжувати здійснювати свої повноваження без участі в конкурсі.