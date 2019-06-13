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КСУ визнав неконституційною заборону апеляції на продовження строку тримання під вартою


КСУ визнав другу частину 392 статті КПК такою, що не відповідає Конституції України

Конституційний суд України (КСУ) зобов’язав Верховну раду законодавчо врегулювати положення Кримінально-процесуального кодексу, яким забороняється оскарження строку тримання під вартою у судах першої інстанції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КСУ.

Так, Конституційний суд України визнав другу частину 392 статті КПК такою, що не відповідає Конституції України. 

У суді зазначили, що неможливість оскаржити строк тримання під вартою не гарантує особі конституційного права на судовий захист. Окрім того, у КСУ наголосили, що мова йде про оскарження ухвал судів першої інстанції та до винесеного рішення у справі по суті. 

"Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції положення частини 2 Статті 392 КПК, щодо унеможливлення окремого оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час провадження в суді першої інстанції  і до ухвалення судового рішення по суті", - йдеться у рішенні. 

У рішенні наголошується, що неможливість оскарження строку тримання під вартою може призвести до безпідставного обмеження права людини на свободу у випадках помилкого рішення суду.

Окрім того, Конституційний суд зобов’язав Верховну Раду привести це положення КПК у відповідність до Конституції України та запровадити механізм гарантування права на свободу обвинуваченого, який забезпечуватиме розумні строки розгляду справи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Конституційний суд України визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів. Як зазначила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників, а їх поширення на інших осіб - неконституційно.

Крім того, КСУ перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію. 

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