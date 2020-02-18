Конституційний суд України визнав неконституційним конкурс в новий реформований Верховний суд. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, сьогодні КСУ розглянув конституційність низки положень закону про судову реформу попереднього президента Петра Порошенка від 2016 року.

"Так, КСУ визнав неконституційним конкурс в новий Верховний суд", - повідомило джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ перейшов до закритої частини розгляду судової реформи Володимира Зеленського. Цією реформою передбачено скорочення у 2 рази кількості суддів Верховного суду, зниження їх посадових окладів, а також переформатування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя.

Раніше також стало відомо, що КСУ розгляне конституційність закону про перейменування УПЦ Московського патріархату. У грудні 2018 року був прийнятий закон, що зобов'язує УПЦ (МП) у своїй назві вказати належність до Російської православної церкви. Після цього Верховний суд дозволив Українській православній церкві зберегти назву.