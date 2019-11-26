КСУ перейшов до закритого розгляду закону про позбавлення нардепів мандату за прогули

У вівторок, 26 листопада, Конституційний суд України перейшов до закритого розгляду справи за конституційним зверненням Верховної ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. №1027) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Про це РБК-Україна повідомила речник КСУ Наталія Муха.

Вона наголосила, що 26 листопада справу було розглянуто у відкритій частині в формі усного провадження.

"Сьогодні був розгляд справи. Дослідження матеріалів справи у відкритій частині завершилось. КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи", - повідомила Муха.

Нагадаємо, КСУ звернувся до Венеційської комісії щодо надання висновку про конституційність законопроекту №1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Суд направив комісії відповідного листа.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 26 листопада, КСУ розглядав законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули.

Зокрема, глава держави зареєстрував законопроект №1027 у Раді 29 серпня. А 3 вересня парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і "кнопкодавство". За направлення проголосували 279 депутатів Ради.