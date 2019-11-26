КСУ звернувся до Венеційської комісії щодо закону про позбавлення нардепів мандату за прогули

Конституційний суд України звернувся до Венеційської комісії щодо надання висновку про конституційність законопроекту №1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Про це РБК-Україна повідомила речник КСУ Наталія Муха.

КСУ направив комісії відповідного листа.

"Суддя-доповідач поінформував, що на ім'я президента Європейської комісії за демократію через право було направлено листа щодо надання Венеційською комісією експертного висновку стосовно порушених питань",- повідомила Муха.

Речник наголосила, що КСУ не має повноважень скеровувати справу до Венеційської комісії.

"КСУ лише звернувся з приводу надання експертного висновку", - додала вона.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 26 листопада, КСУ розглядає законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський зареєстрував законопроект №1027 у Раді 29 серпня.

Так, 3 вересня парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і "кнопкодавство". За направлення проголосували 279 депутатів Ради.