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КСУ оприлюднив рішення щодо закону про освіту


Закон узгоджується зі статтєю 10 Конституції щодо державної мови

Конституційний суд оприлюднив рішення від 16 липня, яким було визнано конституційність закону "Про освіту". Текст оприлюднений на сайті суду.

Як зазначається в рішенні суду, українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти.

КСУ дійшов висновку, що закон створює законодавчі передумови для ефективного функціонування і розвитку державної мови, можливості використання української мови в усіх сферах суспільного життя, у яких вона має бути обов’язковим засобом спілкування. Відповідно до цих законодавчих положень українська мова утверджується в конституційному статусі державної мови в Україні, що узгоджується зі статтею 10 Конституції України.

У рішенні суду констатується, що закон встановлює перехідний період, який дає громадянам України можливість для адаптації до нового правового регулювання у сфері освіти.

"На переконання Конституційного суду України, ухваливши закон, держава створила умови для повноцінної реалізації відповідних прав національних меншин, в тому числі корінних народів України, вивчати рідну мову, а також отримувати освіту державною мовою незалежно від походження, повноцінно реалізовувати визначені Конституцією України права. У такий спосіб забезпечується рівність кожної особи у реалізації вказаних прав незалежно від національності та мови спілкування", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна 16 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон "Про освіту".

Відзначимо, 14 лютого уряд схвалив законопроект, який повинен внести зміни в перехідні положення закону "Про освіту" і продовжити перехідний період для імплементації мовної статті з 2020 до 2023 року. Кабмін зареєстрував у парламенті проект закону про внесення змін у пункт з розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону про освіту щодо уточнення деяких положень.

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