Если решит передать Украине. Испания может отремонтировать танки Leopard за месяц

Издание сообщает, что танки могут быть переданы Украине, однако не в одночасье. Поскольку на их ремонт потребуется около месяца.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес дистанцировался от предложения Польши создать коалицию для поставки танков Leopard в Украину. Он призвал членов ЕС к единству при принятии решения о поставках этих боевых танков.

При этом министр отказался сообщать подробности о том, сколько танков Leopard 2 Испания может отправить в Украину, если в конечном итоге будет достигнуто соглашение в ЕС, включающее Германию.

"Мы ясно дали понять, что должны поддерживать Украину в военном отношении. Во всем, что ей необходимо, в любое время, чтобы защитить ее независимость и суверенитет", - заявил Альбарес.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

При этом в Германии уже дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

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