RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Если решит передать Украине. Испания может отремонтировать танки Leopard за месяц

Фото: Испания может отремонтировать танки Leopard за месяц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Испания продолжает откладывать решение о передаче Украине танков немецкого производства Leopard. Изначально, министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что отправка танков невозможна из-за их состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Издание сообщает, что танки могут быть переданы Украине, однако не в одночасье. Поскольку на их ремонт потребуется около месяца.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес дистанцировался от предложения Польши создать коалицию для поставки танков Leopard в Украину. Он призвал членов ЕС к единству при принятии решения о поставках этих боевых танков.

При этом министр отказался сообщать подробности о том, сколько танков Leopard 2 Испания может отправить в Украину, если в конечном итоге будет достигнуто соглашение в ЕС, включающее Германию.

"Мы ясно дали понять, что должны поддерживать Украину в военном отношении. Во всем, что ей необходимо, в любое время, чтобы защитить ее независимость и суверенитет", - заявил Альбарес.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

При этом в Германии уже дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияВоенная помощьВойна России против Украины