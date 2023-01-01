Если выключили свет: как вернуть деньги из банкомата или терминала

В Украине продолжают действовать отключения электричества. Поэтому граждан это может застать врасплох, в том числе во время пользования банкоматом или терминалом.
РБК-Украина приводит алгоритм действий, которые помогут в этом случае.
В частности, в случае такой ситуации, когда вы приходите в терминал положить деньги на карточку, половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? В Минреинтеграции разъяснили, как действовать.
Так, соответствующие шаги, которые помогут вернуть наличные, объяснили в ПриватБанке:
Минреинтеграции также напоминает, что обналичить деньги украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС.
Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег.
Всего таким путем можно получить от 500 гривен, но не более 6 000 гривен.
Также можно снять наличные с карты в "Укрпочте" или "Новой Почте", обратившись в любое отделение почтового оператора.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как будут работать банки и система платежей на Новый год и Рождество.
Добавим, что самые крупные украинские банки ввели в стране так называемый "банкоматный национальный роуминг". РБК-Украина писало, что это такое и как им воспользоваться.
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