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Если вы поддержите агрессию РФ - мы ответим. ВСУ срочно обратились к военным Беларуси (видео)

Фото: ВСУ обратились к военным Беларуси на фоне возможного вторжения с севера (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины обратились к гражданам и военным Беларуси с призывом не выполнять приказы руководства о вступлении в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В ВСУ отметили, что два народа веками связывала дружба. Однако сегодня руководство Беларуси готовится присоединиться к российской агрессии в Украине.

Под видом проверок в Беларуси началась скрытая мобилизация граждан для комплектования общей с Россией группировки войск на границах с Украиной.

В Вооруженных силах подчеркивают, что Украина не представляет угрозу для Беларуси.

"Даже если белорусские военнослужащие откажутся воевать против братского украинского народа, российская часть общей группировки может потянуть их за собой. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны", - говорится в обращении.

Напомним, вчера в Генштабе ВСУ заявили о возможном вторжении оккупантов с Беларуси. Однако, по данным украинских военных, целью может быть не Киев.

Там также подчекрнули, что ситуация на севере постоянно отслеживается и ВСУ готовы к адекватному ответу в случае возможного наступления.

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