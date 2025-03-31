Если УЗ продолжит повышать тарифы, аграрии перейдут на автомобильную логистику, - УКАБ

"УЗ нужно развивать искусственный интеллект на железной дороге и идентификацию движения своих вагонов. Когда будет диджитализация и накопление большого количества данных по перевозкам, аналитики быстро выявят большое количество узких мест, над которыми нужно работать УЗ для того, чтобы без повышения тарифов, повысив свою эффективность. А если модернизация не произойдет, агробизнес быстро адаптируется самостоятельно. Уже сейчас аграрии владеют и пользуются сотнями собственных вагонов. И если УЗ продолжит повышать тарифы без улучшения качества услуг, они вынуждены будут переориентироваться на автомобильную логистику, обеспечивая независимость своего бизнеса", - заявил Хоменко.

По его словам, сотрудничество украинских аграриев с Укрзализныцей до сих пор оставляет желать лучшего. Но если в 2022-2023 годах, несмотря на повышение тарифов и значительные временные логистические затраты, агросектор не имел существенного выбора в вопросах перевозок, то сейчас есть определенные изменения.

"Оккупация 20% территорий привела к сокращению производства сельскохозяйственной продукции, поэтому даже в лучшие урожайные годы, объем перевозок не превысит 65 млн тонн агропродукции. УЗ необходимо учитывать такое уменьшение потенциального спроса на свои услуги со стороны агросектора. Но взамен планируется увеличение тарифов при отсутствии улучшения эффективности", - отметил Хоменко.

В УКАБ подчеркнули, что среди главных проблем УЗ до сих пор остаются: низкая скорость перевозок (сельскохозяйственная продукция из условного элеватора в Черниговской области до условного порта в Одесской области, по расчетам УЗ, движется со средней скоростью 50 км в день.

То есть срок доставки - 10-11 дней, за которые приходится платить); отсутствие надлежащего GPS-трекинга для отслеживания вагонов; дотирование пассажирских перевозок за счет грузовых и попытки компенсировать убытки путем повышения тарифов; низкий уровень вовлеченности современных технологий.

Также в организации считают, что основная причина проблем - монопольное положение Укрзализныци, и именно отсутствие конкуренции позволяет компании диктовать условия. Улучшить ситуацию могло бы разделение "Укрзализныци" на три отдельных направления: пассажирские перевозки, инфраструктура и грузовые перевозки.

Как известно, ранее "Укрзализныця" инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиталл Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.