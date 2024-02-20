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Если Украина не получит приглашение на вступление от НАТО, это приведет к новой эскалации, - Ермак

Вторник 20 февраля 2024 18:46
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Если Украина не получит приглашение на вступление от НАТО, это приведет к новой эскалации, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина на саммите в Вашингтоне должна получить приглашение на вступление в НАТО. В противном случае Россия может начать эскалацию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

По словам Ермака, международная группа должна заручиться поддержкой влиятельных мировых политиков по необходимости ускорить вопрос вступления Украины в НАТО. Они также должны изменить мнение некоторых политиков в странах НАТО, которые до сих пор считают, что вступление Украины в Альянс или приглашение.

"Мы всегда задаем вопрос, а какая еще дополнительная эскалация подразумевается. Мы считаем наоборот, что непредоставление Украине приглашения в Вашингтоне и будет новой эскалацией. Россия будет использовать этот как сигнал, что она имеет право вето. Это вызовет эскалацию не только на Европейском Мы видим, что за многими конфликтами и войнами сегодня стоит Россия", - сказал Ермак.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, в этом году 9-11 июля в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО.

Как отмечал советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан, помощь Украине станет одним из ключевых вопросов в ходе саммита.

В частности, во время мероприятия хотят обсуждать дальнейшие поставки оружия.

Как заявлял недавно руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает исторических решений на саммите НАТО.

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