Если Трамп захочет, Украина будет в НАТО, - Зеленский

По его словам, сначала некоторые государства вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в НАТО.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", - сказал Зеленский.

По его мнению, именно США и Германия имели слабую позицию по вступлению Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому вопросу. Однако, вероятно, они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с РФ.

"А почему вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают. Но четыре страны не поддерживают нас в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия. Однако все зависит от США, и если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если нет - мы не будем в НАТО", - считает президент.

Вступление Украины в НАТО

В прошлом году Зеленский рассказал, что большинство стран НАТО поддерживают первый пункт Плана победы - приглашение Украины в Альянс. Однако некоторые сомнения относительно этого были у Германии, а также против членства выступили Венгрия и Словакия.