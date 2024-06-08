Долги на балансирующем рынке снизят инвестиции в распределенную генерацию, - "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" планирует летом или до конца года погасить 19 млрд грн долга за производимую на балансирующем рынке электростанциями электроэнергию.

По его словам, в Украине десятилетиями существует проблема неплательщиков. В основном, это государственные и коммунальные компании, которые потребляют электроэнергию из сети и годами не платят за нее. Они задолжали "Укрэнерго" 32 млрд грн.

Он также отмечает: их нельзя отключить, потому что это водоканалы, теплокоммунэнерго, государственные шахты, отключение которых приведет к тяжелым экологическим и социальным последствиям.

"Электричество, которое они потребляют, производят электростанции, работающие на балансирующем сегменте рынка. На этом же рынке эту электроэнергию мы у станций покупаем и продаем потребителям. Но они ее потребляют, но не рассчитываются, и, соответственно, мы не можем рассчитываться с электростанциями за произведенное электричество. Природа этих долгов состоит в том, что можно условно не платить, и быть при этом не отключенным", - пояснил Кудрицкий.

По его словам, энергосистеме нужны новые распределенные мощности, но они также будут продавать свою производимую электроэнергию на балансирующем рынке. Поэтому, если с ними не будет полного расчета, будет очень трудно привлечь инвестиции в энергетику.

"Мы должны думать, как создать экономические условия для сотен этих частных инвесторов. Для того чтобы они пришли, построили и отразили свои инвестиции", - убежден глава "Укрэнерго".

Кудрицкий также анонсировал планы уже этим летом или до конца этого года, погасить в ноль 19 млрд грн долга, который "Укрэнерго" имеет перед электростанциями. Для этого, по его словам, нужно сделать два шага.

Первый – прекратить нарастание этих долгов. Для этого правительством сейчас готовится несколько постановлений, содержащих перечень защищенных потребителей, которых нельзя отключать.

"Все остальные будем отключать за неуплату. У них есть специальный механизм поставки, который обеспечивает государство. Компании за это должны будут часть денег, поступающих им от клиентов, направлять на оплату счетов за электроэнергию. Таким образом, мы останавливаем рост долга", - объяснил он.

Вторым шагом он видит привлечение компанией финансирования западных банков и международных партнеров.

"За период вторжения "Укрэнерго" привлекло более $1,3 млрд. Мы можем совершить одну транзакцию и заменить наш просроченный долг перед электростанциями на долгосрочный долг от международных финансовых организаций и, таким образом, расчистить экономическое поле для того, чтобы наконец-то начала строиться новое поколение ", - убежден он.

Напомним, накануне "Укрэнерго" заявили, что за последние три месяца долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли на 1 млрд грн, тенденция с их накоплением отрицательная.