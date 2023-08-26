Если не проводить активных действий, Россия сможет держать оборону хоть всю жизнь, - Буданов

"Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческого материала у них очень много, однако это единственное, что у них есть в достаточном количестве", - заявил Буданов.

По словам руководителя ГУР, Российская Федерация исчерпала свой ресурс, в связи с чем вынуждена выпрашивать припасы у третьих стран. В частности дефицит ресурсов он объяснил тем, что за последние 30 лет после распада Советского Союза страна-террорист никоим образом их не пополняла.

"За последние годы Россия была вторая-третья страна по экспорту. В то же время у нее еще был и черный экспорт. В черном экспорт шло гораздо больше, чем в белый", - отметил руководитель ГУР.

После начала полномасштабного вторжения Россия и Украина "встретили" войну с тем, что было. Уже через полгода россияне начали ездить в Иран, Африку, Кубу, поскольку их объем промышленности был уничтожен, а темпы производства не удовлетворяли потребности.

В то же время человеческого ресурса у России достаточно, чтобы обороняться во временно оккупированных территориях Украины "хоть всю жизнь", если украинская сторона не будет проводить активные действия.

"Держать в обороне (временно оккупированные территории, - ред.) могут долго. Если мы не будем проводить активные действия, держать могут хоть всю жизнь", - отметил Буданов.

Человеческий ресурс

Как рассказывал представитель ГУР Андрей Юсов, Российская Федерация продолжает полноценную мобилизационную кампанию, в рамках которой ежемесячно привлекают около 20 тысяч человек.

По словам Кирилла Буданова, сейчас страна-террорист рассматривает вариант по мобилизации 450 тысяч человек для отправки на захватническую войну. В то же время этот вопрос до конца не решен.