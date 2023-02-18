Если человек не выходит на связь: куда звонить и что сообщать

Если связь с родственником потеряна, нужно обращаться на "горячие линии" Национального информационного бюро или Уполномоченного по пропавшим без вести. При этом речь идет о гражданском человеке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Куда звонить
Специалистам колл-центра необходимо предоставить следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество и дата рождения - собственные и пропавшего.
2. Контакты пропавшего лица и место его фактического пребывания.
3. Особые приметы человека.
4. Дату, когда он в последний раз выходил на связь, и как это делал.
5. Информацию о контактных лицах, которые в последний раз общались или виделись с пропавшим.
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