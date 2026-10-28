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КСД показало последствия удара по складу, где хранились 300 тысяч книг (фото, видео)

14:40 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
КСД показало последствия удара по складу, где хранились 300 тысяч книг (фото, видео) Фото: склад издательства КСД после российской атаки, в результате которой под угрозой оказались около 300 тысяч книг (КСД)
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На складе издательства "Клуб семейного досуга" (КСД), подвергшийся российской атаке 27 октября, было около 300 тысяч книг. Пока неизвестно, сколько экземпляров удастся спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение издательства КСД.

Какие последствия атаки на состав КСД

Издательство ''Клуб семейного досуга'' показало последствия российской атаки на свой склад. Там было около 300 тысяч книг, а сколько из них удастся спасти, пока неизвестно.

На складе возникли пожары, которые тушили спасатели. Из-за сильного задымления могли ухудшиться условия хранения даже экземпляров, которые не пострадали от огня и воды.

В издательстве отметили, что продолжают работать над спасением книг.

Как атака повлияла на выход новинок

Из-за последствий обстрела КСД не сможет обеспечить все физические книжные магазины необходимым количеством каждой новинки, выход которых планировали на 5 ноября.

КСД показало последствия удара по складу, где хранились 300 тысяч книг (фото, видео)
Фото: последствия атаки РФ на склад издательства (КСД)

Часть новых изданий уже поступила в отдельные магазины, однако некоторые книжные магазины их не получат. Некоторые книги будут доступны только в Интернете.

В издательстве пообещали особо сообщать о наличии конкретных изданий. Проверить, нужна ли книга в определенном книжном магазине, можно на сайте КСД.

Напомним, утром 27 октября российские кафиры атаковали склад издательства "Клуб семейного досуга". В результате удара здание получило повреждения.

В тот день в издательстве сообщили, что атака на район, где расположен склад, продолжалась и днем. По информации КСД, среди сотрудников пострадавших не было.

Также в издательстве предупредили, что последствия обстрела повлияют на выход книжных новинок, запланированный на 5 ноября.

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