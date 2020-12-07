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КС Молдови призупинив урізання повноважень президента

Автор: РБК-Україна

Конституційний суд Молдови призупинив дію закону, яким урізуються повноваження президента. Мова йде про перепідпорядкування Служби інформації і безпеки (СІБ) Молдови.

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Про це повідомляє moldpres.md.

Повідомляється, що цим законом парламент Молдови виключив з компетенції президента можливість координувати діяльність Служби інформації і безпеки, а також призначати керівництво СІБ. Крім того, спецслужба повністю переходить під парламентський контроль.

Також повідомляється, що рішення суду оголосили при надходженні запиту одного з депутатів парламенту. Дата розгляду цього запиту буде повідомлена пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед інавгурацією новообраного президента Молдови Майї Санду місцевий парламент вивів з-під підпорядкування президента Службу інформації і безпеки.

Санду назвала це спробою захоплення влади і вивела сотні людей на масову акцію в Кишиневі. Її прихильники вимагали відставки чинного уряду і розпуску парламенту з проведенням дострокових виборів.

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