У Криму затонув прогулянковий катер

У аннексированом Криму біля узбережжя Судака у Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється. рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу, пошуки ще однієї людини тривають.

"На борту перебували 12 пасажирів і два члени екіпажу, з них 13 чоловік були врятовані. На даний момент ведуться пошуки одного з пасажирів", - заявив міністр з НС Криму Сергія Шахова.

За словами міністра, катер знаходився на відстані близько 200 м від берегової лінії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні сталася пожежа, в результаті якого корабель затонув. За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.

Крім того, в Будапешті перекинувся катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Більшість пасажирів судна становили туристи з Південної Кореї. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини. Ще сімох туристів доставили до лікарні з переохолодженням.