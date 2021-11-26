У Криму затримано координатора великої правозахисної організації
У Сімферополі біля будівлі кримського гарнізонного військового суду був затриманий координатор "Кримської солідарності" Ділявер Меметов. Також повідомляється про затримання цивільного журналіста Абдулли Сейдаметова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву громадянського об'єднання "Кримська солідарність".
"Співробітники поліції схопили координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова, коли той підійшов до будівлі кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі. Його відвезли в" Центральний "відділ поліції, мотивуючи це тим, що він був на зустрічі адвоката Едема Семедляєва 23 листопада", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що разом з ним був затриманий цивільний журналіст Абдулла Сейдаметов. Мотиви його затримання поки невідомі.
Затримання проводив капітан поліції Олексій Кузнєцов.
Зазначимо, 25 листопада голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар. Він також зажадав припинити переслідування і залякування жителів анексованого Криму.
Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами незаконного позбавлення волі кримських татар в окупованому Криму. Йдеться про масові затримання людей, які 23 листопада прийшли під стіни СІЗО підтримати звільненого Кримського адвоката Едема Семедляєва, якого так званий "Центральний районний суд м.Сімферополя" незаконно заарештував на 12 діб за нібито непокору "законним вимогам" окупаційних правоохоронців.
За даними слідства, 23 листопада біля ізолятора тимчасового утримання в Сімферополі так звані "окупаційні правоохоронці" безпідставно затримали громадян України, серед яких дитина, жінки та журналісти.