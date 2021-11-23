У Криму затримали понад 30 кримських татар, які зустрічали з ізолятора адвоката Семедляєва

Едем Семедляєв отримав 12 днів адміністративного арешту, які провів у сімферопольському ізоляторі. Сьогодні правозахисник вийшов на волю. Зустріти його прийшли кілька десятків кримськотатарських активістів.

У підсумку російські силовики затримали 31 людину, в тому числі 10 жінок і журналістів.

Серед затриманих кореспонденти "Кримської солідарності" Енвер Алімов, Аліма Сулейманова, Вілена Темер'янова, цивільний журналіст Длявера Ібрагімова.

За словами очевидців, затриманих відвезли в Київське відділення поліції Сімферополя.