В Криму знову вибух. Тепер у Євпаторії: що відомо

"У Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражена. Постраждалих та пошкоджень немає. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання", - написав Аксьонов.

Тим часом Telegram-канали повідомляють, що вибухи були над селом Заозерне (передмістя Євпаторії).

Нагадаємо, що це вже не перший інцидент за ранок в окупованому Криму, самопроголошена влада вже заявляла про "атаку" дрона на штаб Чорноморського флоту.

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