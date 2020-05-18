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У Криму винесли застереження трьом кримським татарам

Новини » Суспільство     18.05.2020 - 01:11
У Криму винесли застереження трьом кримським татарам
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правозахисники називають це переслідуваннями за національною ознакою

Жителям селища Совєтський в аннексированном Криму Рустема Зевриеву, Рустаму Меннанову і Асану Сеитхалилову вручили застереження про неприпустимість порушення закону" у відповідності зі статтею 16 закону сусідній Росії "Про протидію екстремістської діяльності". Це сталося напередодні 18 травня, Дня вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Правозахисники називають винесення подібних застережень переслідуваннями за національною ознакою.

"Порушення законодавства - це формальна причина для того, щоб заборонити жалобні молебні, колективні заходи та інші законні форми вираження своєї громадянської позиції", - повідомила громадська організація "Кримська солідарність".

Уточнюється, що Рустем Зевриєв стверджує, що розцінює дії російських силовиків як психологічний тиск "з натяком на те, що "ми вас контролюємо".

У цілому подібні застереження отримали близько 60 осіб. Серед них – адвокати, правозахисники, учасники одиночних пікетів, члени Меджлісу кримськотатарського народу, активісти "Кримської солідарності".

Раніше Міністерство закордонних справ закликав світове співтовариство до реакції на масові репресії на окупованих Росією територіях України. Заяву було зроблено до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Крим
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