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У Криму збираються створити "табори перекваліфікації" для депортованих педагогів, - РНБО

Фото: у Криму хочуть створити табори для депортованих учителів (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму збираються створити спеціальні табори для депортованих українських учителів. Їх там чекає так звана "перекваліфікація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що самопроголошений "голова" Криму Сергій Аксьонов анонсував створення літніх таборів для педагогів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Головною метою стало переведення учителів на "російські стандарти освіти".

Крім того, для українських дітей, яких незаконно вивезли в Росію чи на тимчасово окуповані території, створять "мовні курси". Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову.

Раніше ми повідомляли про створення в Росії спеціальних таборів для депортованих українських дітей, де їх навчатимуть російської мови.

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КримучительницаРосійська ФедераціяСергій Аксьонов