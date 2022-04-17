У Криму збираються створити "табори перекваліфікації" для депортованих педагогів, - РНБО

У Криму збираються створити спеціальні табори для депортованих українських учителів. Їх там чекає так звана "перекваліфікація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що самопроголошений "голова" Криму Сергій Аксьонов анонсував створення літніх таборів для педагогів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Головною метою стало переведення учителів на "російські стандарти освіти".

Крім того, для українських дітей, яких незаконно вивезли в Росію чи на тимчасово окуповані території, створять "мовні курси". Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову.