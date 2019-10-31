У Криму силовики затримали правозахисника

На адмінмежі між окупованим Росією Кримом та Херсонською областю затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомив адвокат правозахисника Маммет Мамбетов, його підзахисний був затриманий російськими силовиками на адмінкордоні між окупованим Кримом та підконтрольною українській владі територією.

"На адміністративному кордоні з Кримом знову затримали Абдурешита Джеппарова, вже годину його тримають російські прикордонники", - заявив він.

Зазначається, що Джеппаров планував виїхати з території Криму на материкову частину України. Наразі причина затримання кримського правозахисника невідома. Російські силовики інцидент не коментують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські силовики затримали на адміністративному кордоні з окупованим Кримом двох жителів Севастополя. Затримання проводилися в пунктах пропуску "Армянськ" і "Джанкой". Російські силовики не назвали імена затриманих осіб.

Також РБК-Україна писало, що 29 жовтня окупаційний "суд" Ялти продовжив арешт активіста, блогера і журналіста Євгенія Гайворонського. Активіста затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності. Адвокат пов'язує арешт Гайворонського з попереднім затриманням активіста в березні 2019 року.