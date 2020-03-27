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У Криму силовики вручили застереження правозахиснику Джеппарову

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Джеппаров пов'язує застереження з "маршем на Крим"

В окупованому Криму російські силовики сьогодні, 26 березня, вручили застереження від участі в несанкціонованих акціях правозахиснику Абдурешиту Джеппарову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Джеппарова, сьогодні російські силовики вручили йому застереження про неприпустимість участі в несанкціонованих акціях у період із 1 по 5 травня 2020 року.

"Сьогодні я сидів удома з гостем, консультував його з правозахисних питань, і побачив за вікном, що ходять співробітники поліції. Спочатку я подумав, що це пов'язано з карантином, може якась профілактична бесіда. Коли я вийшов, я побачив, що стоїть офіцер поліції й дівчина з прокуратури, стояли вже з готовим папером", - розповів він.

Джеппаров зазначив, що російські силовики вважають його учасником або організатором якихось акцій в окупованому Криму. Зокрема, на його думку, застереження пов'язане з "маршем на Крим", підготовку до якого веде кримськотатарський Меджліс.

"Я пов'язую це з тим, що в Києві з ініціативи Меджлісу організовується Марш гідності, мабуть, вони пов'язують із цим. Розуміють, що це стосується нас усіх, йдеться про нашу гідність, ну і мабуть, вирішили попередити, щоб ми не брали участь у цьому заході", - пояснив правозахисник.

Нагадаємо, у жовтні минулого року російські силовики затримували Джеппарова під час перетину адміністративної межі між окупованим Кримом та Херсонською областю. Силовики тримали його на адмінмежі декілька годин.

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