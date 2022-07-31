RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з Севастополя

Фото: у Криму визнали, що "атака" на штаб ЧФ була з Севастополя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму визнали, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "сенатора" від Криму Ольги Ковітіді.

За її словами, вже почалися оперативно-розшукові роботи, щоб нібито знайти винних.

Нагадаємо, сьогодні окупанти заявили, що Україна вранці нібито "атакувала" безпілотником штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

За інформацією пропагандистів, постраждали 5 співробітників штабу, загиблих немає.

При цьому в Одеській області назвали звинувачення РФ черговою провокацією.

"Звільнення нашого Криму від окупантів буде відбуватися не так і набагато ефективніше. Всьому свій час", - сказав спікер ОВВА Сергій Братчук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримСевастопільУкраїнаРосійська Федерація