RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Криму засудили ще 13 громадян за відмову від служби в армії Росії

Автор: Дмитро Левицький

У січні цього року правозахисники зафіксували 13 нових кримінальних справ та 13 нових вироків щодо мешканців Криму за ухилення від служби в армії Росії. Це найбільша кількість вироків протягом місяця за весь період окупації Криму.

Про це повідомила Кримська правозахисна група на сторінці у Facebook.

Вироки щодо кримчан за відмову від військової служби в РФ ухвалювали в:

  • "Кіровському районному суді";
  • "Ленінському районному суді Севастополя";
  • "Гагарінському районному суді Сімферополя";
  • "Бахчисарайському районному суді";
  • "Центральному районному суді Сімферополя";
  • "Красноперекопському районному суді";
  • "Радянському районному суді";
  • "Нижньогірському районному суді".

Всього станом на кінець січня правозахисники зафіксували в окупованому Криму 176 кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії, які передали на розгляд у так звані "суди" Криму. Вироки оголосили по 168 справам, ще 8 на стадії розгляду.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Росія почала черговий призов на військову службу в Криму. Україна висловила рішучий протест, оскільки призов в окупованому Криму порушує міжнародне гуманітарне право та права людини.

Додамо, сьогодні український парламент закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію за окупацію Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяКримприговорПризов в армію
Читайте також
Росія перетворила Крим на найпотужнішу військову базу, - голова ВМС України
В НАТО готові як протистояти, так і співпрацювати з Росією
Прогноз погоди