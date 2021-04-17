У Криму за політичними мотивами 114 осіб позбавлені волі, - правозахисники

Так, по "справі кримських мусульман" заарештували 74 людини. Ще п'ять осіб обмежені в пересуванні: троє перебувають під наглядом і не можуть покинути окуповану територію, двоє - під домашнім арештом.

Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або в пропаганді діяльності організацій, які у РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими з точки зору законодавства України.

Крім того, на кінець березня в ув'язненні перебувають 16 осіб (включаючи Владислава Єсипенко) по "справі українських диверсантів", яких ФСБ РФ при затриманні звинуватила "у підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві".

Також на кінець березня за звинуваченням в участі в батальйоні Номана Челебиджихана позбавлені волі шість чоловік.