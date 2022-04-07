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В Криму перейшли до примусової мобілізації, чоловікам заборонили виїзд, - Денісова

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Крим, Четвер 07 квітня 2022 12:43
В Криму перейшли до примусової мобілізації, чоловікам заборонили виїзд, - Денісова Фото: у Криму перейшли до примусової мобілізації (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російська окупаційна влада у Криму перейшла до примусової мобілізації. Чоловікам призовного віку заборонили покидати півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Окупаційна влада РФ нарощує темпи залучення кримчан до проходження військової служби у збройних силах агресора. Наразі замість видачі повісток, військові патрулі примусово доставляють призовників у призначені пункти збору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весь автомобільний транспорт на півострові перевіряють.

Денісова додала, що такі дії Росії порушують статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучати мирних мешканців до бойових дій.

Омбудсмен за даними фактами звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ.

Нагадаємо, окупанти примусово вивезли з Маріуполя персонал та пацієнтів міської лікарні №4.

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