У Криму оштрафували матір затриманого кримського татарина за протест під будівлею ФСБ

"Київський районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемову - матір затриманого 3 вересня Кримського татріна Асана Ахтемова. Вона вийшла до будівлі ФСБ у пошуках зниклого сина наступного дня після затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.
"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КоАП РФ.
Їй призначено штраф у розмірі 10 тисяч рублів.
Як відомо, 4 вересня силовики провели в Криму п'ять обшуків і після цього затримали п'ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, Асана і Азіза Ахтемових, Шевкета Усеїнова.
РБК-Україна писало, що за словами адвоката, до Асана Ахтемова застосовувалися тортури електричним струмом і психологічне насильство.
Нагадаємо, кримських татар підозрюють у"диверсії на газопроводі". За це вони можуть отримати від 12 до 15 років в'язниці.