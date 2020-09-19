У Криму обмежать подачу води у трьох населених пунктах

В окупованій Алушті, Партеніті та Малому Маяку вводять обмеження щодо подачі води з 23 вересня. Підконтрольна Кремлю влада заявляє, що це потрібно для уникнення повної відсутності води.

Про це у Facebook заявила так звана "голова адміністрації" Алушти Галина Огнєва.

"З середи, 23 вересня ми вводимо в Алушті, Партеніті та Малому Маяку обмежувальні заходи подачі води. А саме: у нічний час з 23:00 до 05:00 в системі водопроводу буде знижений тиск. Вода, буде, але йти вона буде під низьким тиском. Це тимчасова міра, але вона допоможе заощадити й не допустити ситуації повної відсутності води", - повідомила Огнєва.

Вона додала, що в Ізобільненському водосховищі залишився "невеликий обсяг, якого вистачить лише до грудня".

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції заявили, що Росія в анексованому Криму фактично забирає воду у простих людей для потреб своєї армії. Води на окупованому півострові для населення вистачає.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 вересня в Криму розпочався третій, наджорсткий, етап обмежень подачі води через посуху та обміління водойм.