У Криму оголосили штормове попередження

В анексованому Криму оголосили штормове попередження через ризик підняття рівня річок. Ускладнення погодних умов очікується в найближчі два дні.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на так зване "МНС Криму".

Так, у другій половині доби 24 червня, протягом доби 25 червня в річках анексованого півострова очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Сімферополем через негоду затопило 50 будинків.

Також РБК-Україна писало, що раніше дефіцит води в Криму пояснили "найбільшою посухою за 150 років".

За даними ДСНС, на заході України через повені підтопило 4 976 будинків, понад 3 тисяч підвалів і стільки ж колодязів, 5 фельдшерсько-акушерських пунктів та понад 9 тисяч присадибних ділянок.

У Міністерстві внутрішніх справ оцінили збитки від негоди на заході України: зруйновані мости, дороги та берегові укріплення.